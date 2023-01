Nel cuore della notte al GF Vip è scoppiata una furibonda lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

La liaison tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al GF Vip sembra aver subito ormai una battuta d’arresto: i due sono stati protagonisti di svariati tira e molla e, nelle ultime ore, hanno avuto l’ennesima lite al GF Vip. Antonella ha accusato il fidanzato di non averla “difesa difronte al branco” e Edoardo, dal canto suo, ha iniziato a dubitare che lei lo abbia mai amato.

“Tu non sei mai stata aggredita da un branco, ma cosa stai dicendo? Io quando c’era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa. Ragazzi surreale, questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei sc****o anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli. Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Non mi interessa più. Mi dici che sono possessivo e geloso quando ora ti infuri perché sono stato con Micol“, ha tuonato Edoardo.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi e Edoardo: la lite

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria le liti sembrano essere ormai all’ordine del giorno al GF Vip. Nelle ultime ore i due si sono reciprocamente accusati di non essersi mai amati e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.

In queste ore al GF Vip è atteso il ritorno di Antonino Spinalbese, che ha trascorso le ultime settimane fuori dal programma a causa di un piccolo intervento. In tanti si chiedono come cambieranno le cose quando lui entrerà al reality show e se ci saranno nuovi sviluppi tra lui e Antonella.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG