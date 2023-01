Chiara Ferragni si è mostrata via social mentre baciava la sua cagnolina, Matilda, ed è stata travolta da una vera e propria bufera.

Nei giorni scorsi Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni, è stata ricoverata in una clinica veterinaria perché avrebbe ingerito una pigna. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e in queste ore l’amica a quattro zampe della famiglia Ferragni ha potuto fare ritorno a casa. Per festeggiare Chiara Ferragni si è mostrata mentre dava un bacio al cane, che poggiava la lingua sulle sue labbra. La questione ha sollevato una vera e propria polemica, e un utente ha scritto: “Che schifo!”, mentre un altro ha aggiunto: “Ma il cane con la lingua non si lecca le parti intime?”.

Chiara Ferragni e il bacio a Matilda: la polemica

Una vera e propria valanga di polemiche ha travolto Chiara Ferragni, che in queste ore si è mostrata via social mentre baciava la sua cagnolina, Matilda. “Mati è tornata a casa!”, ha scritto entusiasta dopo che, negli ultimi giorni, la cagnolina era rimasta dal veterinario a causa dell’ingestione di una pigna.

Quella del bacio al cane non è l’unica polemica che ha travolto Chiara Ferragni nelle ultime ore: secondo i rumor in circolazione l’influencer sarebbe stata soprannominata “Chiara Maestà” a causa dei suoi capricci da diva a Sanremo.

