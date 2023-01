Alice Campello ha rotto il silenzio dopo il suo ricovero in terapia intensiva a seguito della nascita della figlia.

Alice Campello è stata dimessa dalla clinica in cui ha dato alla luce la sua quarta figlia e dove, nelle scorse ore, è stata ricoverata in terapia intensiva per complicazioni dovute al parto. “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me”, ha scritto la modella nel suo post via social, e ancora:

“Alvaro sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”.

Alice Campello torna a casa con Bella

Alice Campello ha finalmente lasciato la clinica in cui era stata ricoverata il 9 gennaio per la nascita programmata della sua quarta bambina, la piccola Bella. La modella ha tranquillizzato i suoi fan e non ha dimenticato di ringraziare il team medico che si è preso cura di lei nelle scorse ore, quando alcune complicazioni seguite al parto hanno reso necessario il suo ricovero in terapia intensiva. Sui social Alice ha postato un tenero video dei primi momenti di vita della sua bambina insieme ai fratellini, Edoardo, Alessandro e Leonardo.

