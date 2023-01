Dopo esser stato travolto dalle critiche per il suo aspetto gonfio a Boomerissima, Francesco Facchinetti ha rispedito le critiche al mittente.

Francesco Facchinetti è stato travolto dalle critiche via social a causa del suo aspetto a Boomerissima, lo show di Alessia Marcuzzi. Il conduttore era apparso visibilmente ingrassato e in tanti lo avevano insultato per questo via social. Attraverso le sue stories Facchinetti ha replicato affermando:

“Ero malato, avevo 40 di febbre”, e ancora: “La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio. A parte che non me ne frega un caz*o, potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia, ma…a belli, ho 42 anni e li porto da Dio!”.

Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti: le critiche per i chili in più

Durante la sua partecipazione a Boomerissima Francesco Facchinetti è apparso visibilmente ingrassato e ovviamente i fan dei social non hanno perso occasione per farglielo notare. In queste ore il produttore ha replicato via scogli specificando che, durante la sua partecipazione al programma, avesse 40 di febbre e che sarebbe risultato gonfio a causa dei farmaci.

“Sono andato in onda e un po’ di persone mi hanno scritto: ‘Ma che caz*o ti è successo? Cosa hai mangiato? Sei ciccione! Dovresti fare il botox! Sei invecchiato male!’. A parte che a me di quello che scrivono gli altri non me ne frega un caz*o di niente, però mi fa molto ridere perché sto leggendo degli articoli che parlano di me vittima di body shaming. Ma dico, ce la fate?”, ha tuonato lui via social dopo l’ondata di critiche nei suoi confronti.

