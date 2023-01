Bianca Atzei ha conquistato i fan dei social apparendo bellissima e senza veli al nono mese di gravidanza.

Tra pochi giorni Bianca Atzei potrà finalmente tenere tra le braccia il suo primo bambino, il piccola Noa Alexander, e in queste ore via social la cantante ha voluto regalare ai fan uno degli scatti più belli della sua gravidanza. Nella foto la cantante è ritratta senza veli e con il pancione in bella vista e nella didascalia all’immagine ha scritto:

“C’è chi ti dice di coprirti la pancia e chi, per fortuna, non si intromette e capisce che sei libera di fare quello che ti senti e ti fa star bene. Nove mesi di autocontrollo, di autogestione. In questi nove mesi ho imparato una me diversa e ho dovuto conviverci anche se molte volte non mi piaceva, non mi piacevo. A volte mi sentivo bellissima, come in questa foto (…) Non riesco a vedere me n*da, riesco a vedere solo un’anima che protegge un’altra anima ed è qualcosa di incredibile che mai avrei pensato di poter vivere”.

Bianca Atzei è ormai pronta ad accogliere ta le braccia il suo primo figlio, il piccolo Noa Alexander, e sui social non perde occasione per raccontare ai fan dettagli e retroscena relativi alla gravidanza.

La cantante ha confessato di aver vissuto – nonostante qualche problema di salute – un periodo magico e ha espresso via social la sua felicità nel poter finalmente avere il tanto desiderato bambino che lei e il suo compagno già avevano provato ad avere. In passato Bianca Atzei non ha nascosto infatti il suo dolore quando ha avuto un aborto spontaneo.

