Secondo Davide Maggio Chiara Ferragni avrebbe avuto delle pretese da vera diva durante i preparativi per il Festival di Sanremo.

Mentre i giornali non fanno che parlare della donazione del suo cachet a un’associazione per donne vittime di violenza, Davide Maggio ha scagliato una stoccata contro Chiara Ferragni svelando che al pre-festival avrebbe avuto richieste da vera diva: l’influencer si sarebbe rifiutata di posare in compagnia delle altre co-conduttrici pretendendo solamente foto in solitaria e, come se non bastasse, avrebbe chiesto una stanza privata nei pressi della sala stampa e in cui potersi rilassare ta un’intervista e l’altra.

“Un ‘fortino extra omnes’ per rilassarsi prima del confronto con i giornalisti. Roba da ridere per chi conosce le tempistiche di quegli incontri nella città dei fiori e, più in generale, la frenesia di un tritacarne mediatico come Sanremo”, ha fatto sapere Davide Maggio sul suo blog.

Chiara Ferragni: i capricci da diva al Festival

Chiara Ferragni sarà una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Festival di Sanremo e, come per ogni edizione della kermesse che si rispetti, non sono mancate le polemiche: in queste ore l’influencer è stata travolta da uno scoop lanciato da Davide Maggio, secondo cui lei avrebbe fatto capricci da diva e insolite pretese al suo arrivo alla città dei fiori.

In tanti si chiedono se l’indiscrezione sia vera e se l’influencer rimanderà le accuse al mittente. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e sui social, in queste ore, Chiara Ferragni si è limitata ad annunciare di vuole donare il suo cachet.

