Francesco Facchinetti è stato il primo ospite di Booomerissima, l’atteso format condotto e ideato dalla sua ex, la conduttrice Alessia Marcuzzi. Il produttore è apparso visibilmente ingrassato durante la sua ospitata all’interno dello show e la questione ovviamente non è passata inosservata ai fan dei social, che lo hanno travolto con le loro critiche. “Irriconoscibile”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto su Twitter: “Avrebbe bisogno di un po’ di sole e palestra”.

Francesco Facchinetti è apparso visibilmente ingrassato durante la sua partecipazione a Boomerissima, il programma tv della Rai condotto dalla sua storica ex, Alessia Marcuzzi. Al momento il produttore non ha replicato alle critiche sorte sui social nei suoi confronti ma in tanti lo hanno preso di mira per via del suo aspetto estetico.

Facchinetti non ha svelato i motivi dei suoi chili in più e in tanti, sui social, si chiedono se replicherà ai commenti denigratori dei fan. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e il produttore si è chiuso nel massimo riserbo.

