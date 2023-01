Per alcune complicazioni dovute al parto Alice Campello sarebbe stata ricoverata in terapia intensiva dopo la nascita della figlia.

Nei giorni scorsi Alice Campello ha annunciato via social che il suo parto fosse programmato per il 9 gennaio. A distanza di 24 ore dal suo messaggio i fan dei social si sono allarmati non avendo ricevuto più sue notizie o sulla nascita della figlia, e in queste ore alcuni membri del suo team social hanno rilasciato un comunicato annunciando la nascita della bambina e svelando che l’imprenditrice sarebbe stata ricoverata in terapia intensiva a causa di alcune complicazioni sorte dopo il parto.

“La mamma purtroppo dopo il parto, che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi”, si legge sui canali social della Campello.

Alice Campello

Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto

In tanti in queste ore hanno espresso la loro preoccupazione per le condizioni di salute di Alice Campello, ricoverata in terapia intensiva a seguito di alcune complicazioni sorte dopo il parto.

Sui social i membri del suo staff hanno pubblicato alcune tenere foto della piccola Bella, nata il 9 gennaio con un parto programmato. Il post è stato riempito da messaggi d’affetto e di calore da parte dei fan, che non vedono l’ora di avere ulteriori notizie sull’imprenditrice e sul suo stato di salute.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG