Dopo tre figli maschi Alice Campello ha annunciato con gioia la nascita della sua quarta figlia, la piccola Bella.

Alice Campello e Alvaro Morata sono più felici che mai: dopo l’arrivo dei loro tre primi figli la coppia ha coronato il proprio sogno d’amore con l’arrivo della più piccola di casa, Bella. La nascita della bambina era stata preannunciata nelle scorse ore da Alice, che aveva tranquillizzato i fan sulle sue condizioni e si era detta impaziente di conoscere la sua bambina.

“Io e Bella stiamo bene, grazie per tutti i messaggi. Domani finalmente la conoscerò. Ma sono molto stanca come potete vedere dai miei occhi”, aveva affermato nelle sue stories.

Alice Campello: è nata la figlia

Dopo i gemelli Alessandro e Leonardo e dopo il terzogenito Edoardo, Alice Campello ha finalmente realizzato il sogno di avere una figlia femmina e in queste ore Alvaro ha annunciato via social la nascita della sua quarta bambina.

La modella e moglie di Alvaro Morata aveva già svelato ai fan che la nascita della bambina fosse programmata per il 9 gennaio e in tanti erano in trepidante attesa di vedere il suo annuncio via social. La mamma e la piccola potranno presto lasciare la clinica in cui è avvenuto il parto e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla numerosa famiglia costruita da Alice al fianco di suo marito Alvaro Morata.

