Federico Lauri ha promesso di svelare la verità attorno alla sua vita privata e Sonia Bruganelli gli ha scagliato una frecciatina infuocata.

Federico Fashion Style (alias Federico Lauri), reduce dalla sua separazione da Letizia Porcu, ha preannunciato via social di essere pronto a svelare importanti verità in merito alla sua vita privata. Mentre in rete impazza il gossip in merito alla sua presunta omosessualità, Sonia Bruganelli ha commentato la notizia scrivendo sarcastica: “Federico Fashion Style gay? Sono sconvolta, non lo avrei mai pensato”.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Lauri: la frecciatina di Sonia Bruganelli

Da tempo si vocifera che la causa della fine della relazione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu possa esser stata una presunta doppia vita dell’hair stylist, che secondo indiscrezioni frequenterebbe un uomo misterioso già da diverso tempo. Per il momento Federico Lauri non ha confermato né smentito i rumor in merito alla vicenda ma sui social ha preannunciato che sarebbe pronto a svelare importanti verità.

“Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Dire la verità premia sempre”, ha detto ai suoi fan. L’hair stylist dei vip replicherà alle parole di Sonia Bruganelli nei suoi confronti?

