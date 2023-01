Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, ha attaccato via social il programma condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per Te.

Marina Di Guardo, scrittrice e madre dell’influencer Chiara Ferragni, ha sferrato un attacco infuocato contro il programma di Maria De Filippi, C’è Posta per Te, e nelle sue stories lo ha accusato di normalizzare la violenza contro le donne. “Allucinante”, ha scritto, e ancora: “E poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

Chiara Ferragni

Marina Di Guardo contro C’è Posta per Te

A quanto pare Marina Di Guardo non è decisamente una fan del programma di Maria De Filippi, C’è Posta per Te, e attraverso i social la scrittrice e madre di Chiara Ferragni ha pubblicamente criticato il programma tv.

Lo stesso aveva fatto più velatamente anche sua figlia che, attraverso i social, si era mostrata mentre era intenta a guardare il famoso programma e aveva commentato che per lei quella appena mostrata fosse una “relazione tossica” e “poco educativa”. Al momento né Maria De Filippi né lo staff del suo programma tv hanno replicato alle critiche in questione e in tanti si chiedono se la conduttrice verrà interpellata sulla vicenda.

