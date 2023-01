A scapito delle malelingue che li davano per spacciati, Ida Platano e Alessandro continuano a mostrarsi più felici ed uniti che mai.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno festeggiato due mesi d’amore e a quanto pare la loro liaison potrebbe continuare a durare: dopo le feste natalizie trascorse a Madrid la coppia è volata a Torino, per trascorrere il Capodanno insieme all’amica Gemma Galgani. In molti credevano che la storia tra i due non sarebbe durata tanto a lungo.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: due mesi d’amore

A quanto pare, nonostante le malelingue li dessero per spacciati, Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano a godersi la loro storia d’amore e sui social continuano a mostrarsi più felici ed uniti che mai. I due hanno trascorso insieme anche le festività natalizie e Alessandro non ha nascosto che, in futuro, gli piacerebbe avere un bambino insieme alla dama bresciana.

Per Ida l’ex compagno Riccardo Guarnieri sembra essere ormai un ricordo lontano e in tanti sono curiosi di sapere quali sviluppi ci saranno per lei nella sua vita privata e se davvero la sua liaison con Alessandro sia destinata a durare.

