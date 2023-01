Attraverso i social Ezio Greggio ha condiviso una romantica dedica indirizzata alla fidanzata Romina Pierdomenico, che ha compiuto 30 anni.

Romina Pierdomenico ha spento 30 candeline e il fidanzato Ezio Greggio ha colto l’occasione per farle uno speciale e ironico augurio via social. “Auguri amore mio! Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno…”, ha scritto il celebre volto tv, che ha poi concluso: “Beh non è che dobbiamo dirvelo sono affari nostri”.

Ezio Greggio: gli auguri alla fidanzata

Ezio Greggio è più innamorato che mai della modella Romina Pierdomenico e la differenza d’età per i due non ha mai rappresentato un problema. Attraverso i social il conduttore ha scritto un romantico messaggio alla fidanzata, e a Tv Sorrisi e Canzoni ha aggiunto: “Potrei essere un lontano parente di Dante Alighieri o di Jacques Prévert. Le parole mi escono in modo spontaneo perché la mia compagna è una persona straordinaria. Era naturale che, in una occasione importante, io le dedicassi un ‘regalo’ visibile come tutti quelli che le faccio ogni volta che ci vediamo”.

La coppia è legata ormai da moltissimi anni e i due sembrano essere più uniti che mai.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG