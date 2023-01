Il giornalista Marino Bartoletti ha reso pubblico l’ultimo messaggio vocale a lui inviato da Gianluca Vialli un mese prima di scomparire.

Il 6 gennaio è scomparso il celebre ex campione Gianluca Vialli, che da anni lottava contro una grave forma di cancro. In queste ore il giornalista Marino Bartoletti ha deciso di rendergli omaggio facendo ascoltare a Oggi e un altro giorno l’ultimo messaggio che gli è stato inviato dall’ex calciatore appena un mese fa.

“Ciao Marino eccomi qua, grazie per il messaggio. Ricambio l’abbraccio e il saluto. Io sto ancora in piedi in questo percorso tra alti e bassi ci sono ancora un sacco di cose che mi stanno capitando positive tra la Nazionale, il libro e il documentario. Si va avanti a testa alta e petto in fuori con grande dignità e ottimismo. E conto di rompere le palle alla gente per molti altri anni ancora, dovrete sopportarmi ancora per un po’ spero. Ti abbraccio e buona vita. A presto”, si sente dire a Vialli nel messaggio.

Gianluca Vialli: il messaggio a Marino Bartoletti

In tanti hanno espresso negli ultimi giorni il loro cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, il celebre campione che da tempo lottava contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Dopo che la moglie Cathryn ha espresso con dolore tutto il suo amore e la sua ammirazione per il marito scomparso, il giornalista Marino Bartoletti è intervenuto a Oggi è un altro giorno fornendo un’altra testimonianza della gentilezza e del coraggio con cui Vialli ha vissuto la sua vita e affrontato la malattia.

