Nina Zilli è incinta del suo primo figlio? La notizia è stata lanciata da Fiorello durante il programma Viva Rai 2.

Al momento Nina Zilli non ha rotto il silenzio in merito a quanto affermato da Rosario Fiorello a Viva Rai 2, ma il gossip si è sparso a macchia d’olio sui social: la cantante aspetterebbe il primo figlio insieme al compagno Daniele Lazzarin (in arte Danti). Durante il programma lo showman ha detto al collega Biggio: “Ah non lo sai neanche tu? Non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro”. Mauro Casciari a quel punto è intervenuto dicendo: “C’è del terzo!”.

Nina Zilli incinta: l’indiscrezione

Stando a un rumor circolato nelle ultime ore dopo una soffiata di Rosario Fiorello, la cantante Nina Zilli sarebbe incinta. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, tra i fan, sperano di saperne di più.

La cantante fa coppia fissa con il collega cantautore Danti, ma i due hanno sempre vissuto nel massimo riserbo la loro storia d’amore. “Svegliarmi accanto a lui mi fa sentire come se fossi a casa pure in albergo: ed è bello avere sempre accanto qualcuno che ami”, aveva confessato la cantante all’inizio della loro storia (stando a quanto riporta Oggi). La coppia annuncerà presto l’arrivo di un bebè?

