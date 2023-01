Guenda Goria ha svelato i drammatici retroscena del suo ricovero per una gravidanza extrauterina, avvenuto la scorsa estate.

La scorsa estate Guenda Goria ha vissuto momenti di terrore a causa di una gravidanza extrauterina che l’ha costretta a subire un ricovero e un’operazione d’urgenza. La figlia di Amedeo Goria ha confessato alcuni retroscena dell’accaduto a Oggi è un altro giorno, dove ha affermato:

“Stavo provando ad avere un figlio, non avevo sintomi e non avevo fatto un test di gravidanza. A un certo punto ho avuto una grande emorragia e sono svenuta, ero un un lago di sangue”, ha detto, e ancora: “Mi hanno fatto le analisi del sangue e sono risultata incinta, ma dall’ecografia nell’utero non rislutava niente (…) Mi hanno detto che l’embrione stava crescendo in una tuba e che si trattava di gravidanza extrauterina. Io pietrificata: ero sconvolta”.

Guenda Goria ha confessato a Oggi e un altro giorno i drammatici momenti in cui ha appreso di avere una gravidanza extrauterina e di doversi operare d’urgenza. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta avrebbe rischiato di morire a causa di quanto accaduto, e lei stessa ha confessato che sarebbe rimasta sotto shock.

Ora che il peggio sembra essere passato, Guenda ha dichiarato che non appena sarà di nuovo serena proverà ancora ad avere un figlio insieme all’amore della sua vita, Mirko Gancitano, che non ha mai smesso di stare al suo fianco.

