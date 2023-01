L’influencer Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi fan di essere costretta ad allontanarsi temporaneamente dai social.

Chiara Ferragni ha fatto dei social il suo impero ma, nelle ultime ore, ha annunciato inaspettatamente di doversi prendere una pausa proprio da questi. L’influencer sta affrontando i preparativi per il Festival di Sanremo, e i numerosi impegni di lavoro e familiari non le consentirebbero di trascorrere molto tempo sulle piattaforme online.

“Scusate, ma questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui Sanremo, quindi sarò un pochino meno qui su Instagram. Cercherò di postare e di tenervi aggiornati, ma sarà un mese super intenso […] Sono gasata! Speriamo di avere questo mood anche per Sanremo”, ha confessato nelle sue stories.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e lo stop ai social: i motivi

Chiara Ferragni è diventata famosa sui social proprio per aver raccontato la sua vita e la quotidianità attraverso essi e, per la prima volta dopo anni, l’influencer è stata costretta ad annunciare di dover allentare la sua presenza online a causa dei numerosi progetti di lavoro che la starebbero tenendo impegnata.

Tra poche settimane infatti l’imprenditrice digitale debutterà sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice e in tantissimi tra i suoi fan non vedono l’ora di sapere quali sorprese riceverà all’interno della kermesse. Lei e Fedez hanno anche svelato che, dopo il Festival, daranno un importante annuncio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG