La storia di Stefano e Valentina a C’è Posta per Te ha indignato il pubblico social (comprese Chiara Ferragni e sua madre) e ha indotto l’associazione Differenza Donna a segnalare quanto accaduto nel programma di Maria De Filippi all’Agcom, sottolineando la gravità dei fatti. L’associazione ha infatti fatto sapere che la colpa del programma sarebbe quella di aver “divulgato la storia di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione dell’uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice”.

Maria De Filippi: la segnalazione all’Agcom

Dopo la partecipazione della coppia romana formata da Stefano e Valentina a C’è Posta per Te il programma di Maria De Filippi e la stessa conduttrice sono stati segnalati all’Agcom dall’associazione Differenza Donna. L’associazione ha fatto presente che i contenuti mandati in onda dal programma abbiano rappresentato un pericoloso esempio per il pubblico televisivo.

“Il programma ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico (…) reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale”, si legge nel comunicato. Sulla questione si erano espresse anche Chiara Ferragni e sua madre, Marina Di Guardo, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno altri sviluppi.

