A Le Iene Teo Mammucari ha tenuto un commovente monologo sulla sua vita da papà separato e ha lanciato un appello.

Teo Mammucari ha una figlia, Julia, nata dalla sua relazione con la modella Thais Souza Wiggers. Dopo la separazione dall’ex velina il conduttore non ha visto sua figlia per tre anni e a Le Iene lui stesso ha voluto fare una riflessione su ciò che molti padri come lui si trovano a vivere in questi casi:

“Non ho visto mia figlia Jiulia per tre anni, era in Brasile con sua mamma, ‘la mamma è sempre la mamma’ e una volta mi ha detto ‘papà è colpa mia se non ci fossi stata io non avresti avuto questi problemi’. Eh no, amore mio, no, tu non sei il problema, sei la mia forza. (…) La mamma che dopo quei tre anni in Brasile ha capito che non poteva essere una buona madre negandomi la possibilità di essere un buon padre, non tutte hanno la sua sensibilità, lo capisco, non tutti hanno la mia fortuna, ma a tutti i papà voglio dire: non cercate rivincite, non pensate ai vostri problemi, pensate ai vostri figli”.

Teo Mammucari: la vita da papà separato

Oggi Teo Mammucari e l’ex compagna Thais Wiggers sono riusciti a costruire un rapporto armonioso per il bene della loro bambina, Julia.

Il conduttore ha confessato a Le Iene come i primi anni di vita della figlia siano stati segnati per lui dalla sofferenza nel non poterla vedere a causa della distanza. Per finire, durante il suo monologo, il conduttore ha invitato tutti i padri come lui a mettere al primo posto i loro figli, senza cercare rivincite o ripicche nei confronti dei loro ex.

