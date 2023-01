Nina Zilli si è sfogata via social dopo che Biggio e Rosario Fiorello hanno annunciato la sua gravidanza a Viva Rai Due.

Nina Zilli aspetta il primo figlio insieme al suo compagno, Danti, e in queste ore si è scagliata via social contro Biggio e Rosario Fiorello che, a Viva Rai Due, hanno anticipato la notizia prima che fossero lei e il suo compagno a darla ai loro cari.

“Abbiamo qualcosa da dire di molto importante, dopo aver fatto tutti gli accertamenti: a Biggio, ma vaffancul*”, ha tuonato la cantante che si trovava difronte a un supermercato con paparazzi assiepati attorno a lei, e ancora: “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?”.

Nina Zilli

Nina Zilli contro Fiorello e Biggio

Nei giorni scorsi Rosario Fiorello e Biggio hanno anticipato la notizia della prima gravidanza di Nina Zilli che in queste ore – anche a causa dei paparazzi che hanno dato il tormento a lei e al suo compagno alla ricerca di prove sulla notizia – si è sfogata via social: “Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria). Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”.

Fiorello e Biggio si scuseranno con la cantante dopo il suo sfogo?

