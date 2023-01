Belen Rodriguez ha realizzato una serie di stories in compagnia della figlia, che a quanto pare non saprebbe ancora dire la parola ‘mamma’.

Belen Rodriguez si è mostrata durante un momento di gioco con sua figlia Luna Marì, che a un anno e mezzo sembra aver imparato perfettamente a dire “papà” ma non la parola “mamma”. Sentendole ripetere più volte “papà” la showgirl ha quindi affermato ironica: “Sì, lo so che sono papà per te”, e ancora: “Non c’è verso che mi chiami mamma”.

Belen Rodriguez: la figlia dice solo papà

A quanto pare Belen Rodriguez si è trovata a vivere lo stesso impasse vissuto da Fedez, la cui figlia minore (Vittoria) ha ripetuto per mesi solamente la parola “mamma” e non “papà” (dando vita a dei siparietti esilaranti sui social). La piccola Luna Marì, che ha appena un anno e mezzo, a quanto pare riuscirebbe a ripetere senza remore la parola papà, mentre avrebbe qualche difficoltà a pronunciare la parola “mamma”.

Belen Rodriguez ha ironizzato sulla questione via social e ha evitato accuratamente di menzionare il suo ex, e padre della bambina, Antonino Spinalbese. L’hair stylist è uno dei concorrenti del GF Vip e non vedrebbe la piccola Luna ormai da mesi.

