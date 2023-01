Ospiti a un evento a Milano, Nathan Falco e suo padre Flavio Briatore hanno parlato dei loro sogni e progetti per il futuro.

Giovanissimo ceo di un’azienda su Nft (che creerebbe “orsi miliardari”)e designer di una capsule collection realizzata insieme a suo padre, il 12enne Nathan Falco Briatore sembra già essere un talento per l’imprenditoria e lui stesso ha svelato a Pitti Uomo 103 (kermesse a cui ha partecipato con i suoi genitori proprio per presentare la capsule da lui realizzata) che il suo sogno sarebbe quello di seguire le orme di suo padre, Flavio Briatore. L’imprenditore, che era con lui, non ha nascosto il suo orgoglio.

“Lui è bravo, quindi se come ha detto lui vuol seguire il lavoro che faccio io sono contento. È molto bravo perché conosce già i dettagli e per l’età che ha lo assumerei già adesso”, ha dichiarato l’imprenditore (stando a quanto riporta Today).

Flavio Briatore

Nathan Falco Briatore: il lavoro del padre

Flavio Briatore non ha mai fatto segreto di voler lasciare un giorno le redini del suo impero al suo unico figlio maschio, Nathan Falco Briatore, e a quanto pare il giovane figlio dell’imprenditore sarebbe d’accordo con lui. I due hanno recentemente realizzato una capsule collection di vestiti insieme e Nathan Falco ha svelato che il compito a lui affidato non sarebbe stato troppo difficile:

“All’inizio pensavo fosse difficile invece è molto facile perché alla fine ci vestiamo più o meno uguali, siamo sempre vestiti in tuta, quindi è stato semplice”, ha dichiarato all’evento a cui ha preso parte insieme ai suoi genitori. Oltre a Falco, Briatore ha anche un’altra figlia, Leni, cresciuta solamente dalla sua ex, Heidi Klum.

