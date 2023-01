Ornella Muti e sua figlia Naike hanno lodato un servizio delle Iene incentrato sul consumo della cannabis legale.

Da tempo Ornella Muti e sua figlia Naike cercano d’informare in merito ai benefici legali al consumo della cannabis legale a scopo curativo e ricreativo. Dopo che Joe Bastianich ha realizzato un servizio a Le Iene in merito all’argomento le due lo hanno lodato via social affermando:

“Quando abbiamo visto ieri sera il servizio de ‘Le Iene’ abbiamo detto: ‘Wow, finalmente iniziano a parlarne!’ Bastianich è un mito, gli facciamo un grande applauso”, hanno affermato, e ancora: ”Sono quattro anni che abbiamo aperto un centro di informazione sulla cannabis, l’’Ornella Muti & Hemp Club’ finalmente ne parlano. Visto che tanti artisti fanno uso di marijuana perché non si espongono anche loro parlando dell’uso della cannabis a scopo terapeutico?”.

Ornella Muti

Ornella Muti: la cannabis legale

Da tempo Ornella Muti e sua figlia Naike sono impegnate nel fornire informazioni riguardanti il consumo della cannabis terapeutica e i suoi benefici e le due hanno affermato quanto sia fondamentale la libertà di scegliere come curarsi e, soprattutto, avere una giusta informazione.

“Chi fa uso di cannabis a uso ricreativo lo fa per calmare l’ansia e per curare l’ansia o un attacco di panico è sicuramente meglio inalare un po’ di marijuana che prendere farmaci come lo Xanax o altri ansiolitici che hanno invece un sacco di effetti collaterali”, ha dichiarato Ornella Muti attraverso i social.

