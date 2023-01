Selvaggia Lucarelli ha stroncato il comportamento di Harry e Meghan a causa delle loro accuse e recriminazioni verso la Royal Family.

Nel Regno Unito e nel resto del mondo non si fa altro che parlare di Spare, la controversa autobiografia del principe Harry contenente alcuni brutali e scandalosi retroscena sulla sua vita nella famiglia Reale. Il libro ha sollevato una marea di critiche e in queste ore anche Selvaggia Lucarelli si è espressa negativamente contro il comportamento del duca del Sussex e di sua moglie:

“Personalmente, ho smesso di considerare attendibili i due quando si sono lamentati dei meme sul cappello di Meghan che sembrava una cacca e degli 80 profili Twitter che parlavano male di loro. Livelli di vittimismo e di scollamento dalla realtà che nemmeno un bambino a cui togli il ciuccio. E aggiungo che sono riusciti a farmi diventare simpatici tutti i membri della famiglia reale. Ce ne voleva, vi garantisco“, ha scritto in un post via social.

Selvaggia Lucarelli contro Harry e Meghan

Le accuse più o meno velate di Harry e Meghan contro i membri della famiglia Reale non sembrano convincere molti, e a quanto pare anche la giornalista Selvaggia Lucarelli non ha nutrito particolare simpatia verso la coppia dopo le sue controverse rivelazioni.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e intanto, nel Regno Unito, si vocifera che Re Carlo sia a dir poco furioso con la coppia, tanto da aver pensato di non invitarla alla sua cerimonia d’incoronazione. Sarà vero?

