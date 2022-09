I figli di Harry e Meghan non avranno il titolo di Altezze Reali: la decisione arriva direttamente da Re Carlo.

In un periodo già estremamente complicato in seguito alla morte della Regina Elisabetta, arriva per il nipote Harry e la moglie Meghan un’ulteriore brutta notizia. I figli della coppia infatti, Archie e Lilibet, diventati per diritto di successione Principe e Principessa, non potranno acquisire il titolo di Altezze Reali. La decisione è stata presa direttamente da Re Carlo e avrebbe minato il già fragile rapporto che c’è tra la coppia e la Famiglia Reale.

Secondo il giornale Sun, Harry e Meghan sono particolarmente delusi perché il titolo porta con sé molti privilegi. Le Altezze Reali di Windsor, infatti, hanno diritto ad usufruire di fondi pubblici e della protezione della polizia. Privilegi che ora i due bambini non avranno. Da fonti vicine alla Famiglia Reale sembra che ci sia stata una furiosa lite tra Harry e Carlo, il quale però non ha cambiato idea.

I motivi della decisione di Re Carlo III

Principe Carlo

Una fonte vicina al Re ha subito spiegato i motivi della sua decisione. Alla base ci sarebbe la volontà di “snellire” la corte inglese, già molto affollata di Altezze Reali: “Carlo non ha mai nascosto il desiderio di avere una monarchia più snella, ha capito che gli inglesi non vogliono pagare per un’istituzione troppo numerosa”.

Harry e Meghan però hanno fatto notare che ci sono altri figli nella Famiglia Reale che hanno acquisito questo titolo senza averne diritto: Charlotte e Louis di Cambridge, figli di William e Kate e le figlie del Principe Andrea, Beatrice ed Eugenia. Un vero colpo duro quindi nei confronti del secondogenito del Re, che potrebbe decidere di troncare una volta per tutte i suoi rapporti con la Famiglia Reale.

