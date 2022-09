Blake Lively e Ryan Reynolds genitori per la quarta volta: dopo lo spavento arriva la bella notizia.

Non ci sono più dubbi a riguardo: la famiglia di Blake Lively e Ryan Reynolds si allarga! La notizia di una possibile quarta gravidanza per l’attrice circolava sui social già da qualche tempo, ma a dare la conferma sono state delle foto inequivocabili. La 35enne infatti ha sfilato ieri a New York sul tappeto rosso del Forbes Power Women’s Summit mostrando con gioia il suo pancione. Per Lively e Reynolds si tratta del quarto figlio, che sia questo volta un maschietto?

La coppia ha infatti avuto 3 figlie: James, di 7 anni, Inez, di 5 anni e Betty di 2 anni. Per ora non si hanno ulteriori informazioni a riguardo, essendo la coppia molto riservata. La notizia ha però reso felici in molti, dopo lo spavento riguardo alla salute di Reynolds.

La storia d’amore tra Blake Lively e Ryan Reynolds

Ryan Reynolds e Blake Lively si sono conosciuti e innamorati sul set del film Lanterna Verde, nel 2010. Dopo due anni di relazione, la coppia si è sposata nel 2012, dando alla luce la loro prima figlia nel 2014. I due attori sono sempre riusciti a conciliare la vita lavorativa con la vita da genitori, ma nel 2021 Ryan Reynolds ha rivelato di volersi prendere una pausa dalla recitazione per godersi la vita da padre e dedicare più attenzioni alle proprie figlie.

