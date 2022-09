Ryan Reynolds scopre di avere un polipo grazie ad una colonscopia fatta dopo aver perso una scommessa.

È stato pubblicato su Instagram dallo stesso Ryan Reynolds il video in cui si vede l’attore americano recarsi in ospedale seguito da una troupe cinematografica per sottoporsi ad una colonscopia. Il motivo? Ha perso una scommessa fatta con l’amico e collega Rob McElhenney. I due attori sono comproprietari di una squadra di calcio gallese, la Wrexham AFC, ed essendo molto competitivi, hanno deciso l’anno scorso di fare una scommessa. Se McElhenney avesse imparato il gallese, lingua molto difficile, Reynolds si sarebbe dovuto sottoporre ad un colonscopia riprendendo l’evento.

Nel video si vede l’attore parlare prima con un medico, che gli spiega: “La procedura in sé non richiede molto tempo. Stiamo parlando di 30 minuti, qualcosa del genere”. Poi, dopo l’intervento, la scoperta: grazie alla scommessa nata per scherzo, i medici sono stati in grado trovare e rimuovere un polipo. È stato quindi interrotto un processo che avrebbe potuto trasformarsi in cancro. Il medico ha aggiunto: “Ecco perché le persone devono farlo. Hanno davvero bisogno di farlo. Questo salva vite. Puro e semplice”.

La campagna di sensibilizzazione sui social

Nonostante avesse vinto la scommessa, anche Rob McElhenney, 45 anni, ha deciso di sottoporsi ad una colonscopia, anche questa filmata e mostrata nel video. All’attore sono stati individuati e rimossi tre polipi, e il medico spiega come il cancro al colon sia una malattia che può essere prevenuta al 100%. Da qui nasce la volontà dei due attori di attuare una campagna di sensibilizzazione sui social. In collaborazione con l’associazione Lead From Behind, che si occupa di rendere “famoso” il cancro al colon, i due attori hanno spronato le persone a sottoporsi ad una colonscopia preventiva. È una procedura che dura poche decine di minuti e che potrebbe salvare molte vite.

