È virale sui social il video di Cara Delevingne visibilmente alterata a Los Angeles: i fan sono preoccupati per la sua salute.

Cara Delevingne, supermodella e attrice britannica che ha compiuto da poco 30 anni, è irriconoscibile in un video diventato virale sui social che la vede protagonista. Lo scorso 5 settembre, infatti, la donna è stata filmata fuori dall’aeroporto di Los Angeles spettinata, scalza e traballante mentre parla al telefono e fuma una sigaretta. Movimenti sconnessi accompagnano un volto alterato che ha fatto subito preoccupare i fan e non solo.

Lo shock di vedere Cara Delevingne in queste condizioni ha messo in allerta molti ed è stato ipotizzato che la donna possa essere sotto l’effetto di gravi sostanze stupefacenti. Un momento quindi di debolezza psicofisica per la modella. Oltre al video, sono uscite anche delle notizie secondo cui la donna non si lava e non mangia da giorni.

Cara Delevingne e il video scioccante

Secondo il giornale Daily Mail, Cara Delevingne si era recata all’aeroporto per salire sull’aereo privato di Jay-Z. Dopo poco però, ecco il video scioccante che la riprende in quelle condizioni. Non è chiaro se il cambio di programma sia stato voluto dalla stessa Delevingne o se le sia stato imposto. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulla salute della donna, ma sembrerebbe che la famiglia e gli amici la stiano aiutando a superare questo difficile momento.

Margot Robbie esce in lacrime da casa di Cara Delevingne

Lunedì 12 settembre l’attrice Margot Robbie è stata vista mentre lasciava in lacrime la casa di Cara Delevingne a Los Angeles. Le due sono diventate molto amiche dopo aver recitato insieme nel film Suicide Squad, e l’incontro a casa della modella deve aver lasciato l’attrice molto turbata. Le foto della reazione di Margot Robbie hanno fatto preoccupare ancora di più i fan, che aspettano solamente aggiornamenti sulle condizioni di salute della povera donna.

