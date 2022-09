In occasione della veglia alla Regina Elisabetta, il Principe Harry potrà indossare un’ultima volta la divisa militare.

Sabato 17 settembre si terrà a Londra l’ultima veglia alla Regina Elisabetta, venuta a mancare lo scorso 8 settembre. In occasione di un evento così importante, arriva per il Principe Harry una lieta notizia. Inizialmente, infatti, sembrava che al Principe fosse stata negata la possibilità di indossare la sua uniforme militare, nonostante abbia fatto parte dell’esercito per 10 anni e sia stato per ben due volte in Afghanistan.

La decisione però è cambiata. Per volontà di Re Carlo, Harry potrà sfilare, accanto al fratello William e ai cugini, indossando l’uniforme.

Un permesso speciale per Harry come ultimo segno di rispetto

Regina Elisabetta

L’ultima volta che Harry aveva potuto indossare la divisa militare risale al 2020, prima che lui e la moglie Meghan rinunciassero definitivamente ai loro ruoli da Reali. Harry ha quindi ricevuto un permesso speciale in occasione della veglia all’amata nonna, a cui era legatissimo e che aveva ricordato in un profondo messaggio.

La concessione sarebbe da guardare come un “ultimo segno di rispetto” nei confronti della Regina. Il giornale inglese The Telegraph ha commentato così la decisione del Re: “Ha prevalso il buon senso”. Oltre a Harry, anche al Principe Andrea, duca di York, sarà concesso di indossare l’uniforme militare, nonostante gli scandali dell'”affare Epstein”, che l’avevano privato di tutti i gradi militari.

