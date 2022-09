A Londra si stanno svolgendo i funerali della Regina Elisabetta, e sulla bara Carlo ha voluto che fosse presente un suo messaggio personale.

A Westminster si stanno svolgendo i solenni funerali della Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre scorso a Balmoral. I dettagli dell’evento sono stati eseguiti come voluto dalla sovrana nei minimi particolari e suo figlio Carlo, diventato Re, ha voluto che sulla bara della madre durante le esequie fosse apposto un biglietto da lui scritto in suo onore.

Re Carlo: l’ultimo addio alla Regina Elisabetta

Il mondo intero sta seguendo i funerali della Regina Elisabetta, l’anziana sovrana che per 70 anni ha Regnato sul Regno Unito ed è stata considerata da molti come una figura di riferimento ed un’icona di stile. Suo figlio Carlo, diventato Re, non ha nascosto la sua commozione nel giorno del funerale della madre e ha scritto personalmente un messaggio che è stato messo sopra la bara della sovrana, decorata con alcuni dei fiori più rappresentativi delle residenze reali.

Prima dei funerali Carlo – che nei giorni scorsi ha salutato personalmente i sudditi accorsi difronte alle principali residenze reali per dare il loro commosso addio alla Regina – aveva espresso la sua gratitudine per l’ondata d’affetto da cui lui e la sua famiglia sono stati travolti dopo la scomparsa della Regina. “Voglio semplicemente ringraziare tutte le innumerevoli persone che sono state così tanto di sostegno e conforto a me e alla mia Famiglia in questo tempo di dolore”, ha dichiarato il sovrano (stando a quanto riportato da Rai News).

