Anche la Regina Consorte, Camilla, ha voluto esprimere pubblicamente il suo cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta.

La famiglia Reale ha mostrato pubblicamente la sua grande commozione per la scomparsa della Regina Elisabetta, che nella giornata del 19 settembre verrà sepolta accanto al marito, il Principe Filippo. Camilla, diventata Regina Consorte ora che Carlo è il nuovo Re, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’anziana sovrana e ha dichiarato alla BBC: “Deve essere stato molto difficile per lei essere una donna sola (…) Non c’erano primi ministri o presidenti donna. Era l’unica, quindi penso che si sia ritagliata il proprio ruolo. Ricorderò sempre il suo sorriso, davvero indimenticabile”.

Regina Elisabetta

Camilla ricorda la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è scomparsa l’8 settembre 2022 a 96 anni d’età. In queste ore i funerali della Regina si stanno svolgendo a Westminster e intanto alcuni membri della famiglia Reale hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio per la scomparsa dell’anziana sovrana. Re Carlo III ha fatto mettere una sua lettera sulla bara della madre, mentre sua moglie Camilla ha espresso il suo dolore per la scomparsa della Regina, che proprio durante il suo Giubileo di Platino le aveva fatto l’onore di nominarla Regina Consorte. “Quando mio figlio sarà re, è mio sincero desiderio che Camilla venga chiamata regina consorte, continuando il suo fedele servizio”, aveva dichiarato la Regina Elisabetta.

