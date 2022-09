Adam Levine è stato costretto a rompere il silenzio dopo che alcune donne lo hanno accusato di aver tradito con loro sua moglie mentre era incinta.

Il leader dei Maroon 5 Adam Levine è stato accusato pubblicamente – prima dalla modella Sumner Stroh e poi da altre donne – di aver tradito sua moglie, Behati Prinsloo, attualmente incinta del loro terzo figlio. Levine è stato costretto a dire la sua in merito alla vicenda anche perché alcune delle donne in questione hanno pubblicato le chat incriminate contenti alcuni dei suoi messaggi d’avance. “Non abbiamo avuto una storia”, ha ammesso l’artista, e ancora: “Ma il mio comportamento è stato inappropriato, spero che io e la mia famiglia lo supereremo insieme”, ha fatto sapere attraverso TMZ.

Adam Levine

Adam Levine: il tradimento

Adam Levine ha deciso di difendersi dopo che alcune donne hanno pubblicato le chat che proverebbero i tradimenti del cantante ai danni della moglie Behati Prinsloo, modella attualmente incinta del loro terzo figlio. Levine ha ammesso di aver avuto dei comportamenti inappropriati e ha chiesto pubblicamente scusa per quanto accaduto. Il cantante ha anche specificato però di non aver mai tradito la moglie, con cui spera di riuscire a risolvere la situazione visto che insieme avranno presto il loro terzo bebè. La coppia è sposata dal 2014 e per adesso la moglie del cantante non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG