Secondo rumor diventati sempre più insistenti i rapporti sarebbero estremamente tesi tra il Principe Harry e il resto della famiglia Reale.

Secondo il Sun Meghan Markle sarebbe stata esclusa da Re Carlo III durante gli ultimi istanti da lui trascorsi insieme al resto dei familiari al capezzale della Regina e questo avrebbe mandato su tutte le furie suo figlio Harry, marito di Meghan, che per questo si è rifiutato di cenare con il padre e suo fratello William una volta rientrato a Balmoral. Secondo indiscrezioni nei giorni scorsi Meghan Markle avrebbe chiesto di avere un colloquio privato con il Re proprio per discutere della vicenda.

Meghan Markle: l’ira di Harry con Carlo e William

I rapporti sembrano essere alquanto tesi tra il Principe Harry e il resto della famiglia Reale e sembra che, dopo la decisione del principe di dire addio ai titoli nobiliari, il Re si sia comportato con lui e Meghan come avrebbe fatto con qualsiasi altra persona “comune”, anche durante i funerali della Regina Elisabetta.

Harry infatti non ha potuto indossare la sua divisa ufficiale durante i funerali della Sovrana e sua moglie non ha potuto raggiungere gli altri membri della famiglia Reale al suo capezzale prima che morisse. In tanti si chiedono se tra Harry e suo padre ci sarà mai un riavvicinamento ma, secondo il Sun, il principe sarebbe rientrato a Santa Barbara senza aver chiarito con lui o con suo fratello William. In tanti si chiedono se la questione avrà prima o poi ulteriori sviluppi e se Harry e Meghan otterranno comunque un loro ruolo all’interno della Royal Family.

