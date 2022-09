Dopo aver vinto il processo contro la sua ex moglie Amber Heard, Johnny Depp avrebbe iniziato a uscire con la sua avvocata, Joelle Rich.

A quanto pare Johnny Depp ha ritrovato l’amore dopo la controversa fine della sua relazione con Amber Heard: oggi al fianco dell’attore ci sarebbe nientemeno che il suo legale, l’avvocatessa Joelle Rich. Proprio lei lo ha difeso nella causa contro la Heard negli scorsi mesi e la loro amicizia – secondo il Sun – si è presto trasformata in qualcosa di più.

Johnny Depp fidanzato con il suo avvocato

Dopo un periodo buio e segnato dal controverso scandalo dovuto al suo processo contro l’ex moglie Amber Heard (che lo ha denunciato per violenze e abusi) Johnny Depp sembra finalmente aver ritrovato la serenità.

Oggi al fianco dell’attore sarebbe presente l’avvocatessa Joelle Rich, da lui conosciuta proprio a causa della sua pratica contro la Heard. Il rapporto tra l’attore e l’avvocato è diventato sempre più intenso e, nei mesi scorsi, l’amicizia tra i due si sarebbe trasformata in qualcosa di più solido. In tanti tra i fan di Depp sono curiosi di sapere quali saranno le novità in merito alla questione e se il rapporto tra i due sia destinato a durare.

