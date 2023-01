Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati travolti da una vera e propria ondata di critiche per una foto da loro condivisa via social.

A quanto pare in molti hanno dato prova di non aver affatto apprezzato l’ultimo scatto di Federica Pellegrini e di suo marito Matteo Giunta, che voleva essere ironico. Nella foto l’ex campionessa si è mostrata con uno piede poggiato su una parete di un’ascensore e suo marito ha fatto il gesto di leccarlo. “Gli altri condomini ringraziano per l’impronta in ascensore”, ha tuonato un utente, mentre altri hanno aggiunto: “Ridicoli”, “incivili”, “che foto demenziale”.

Federica Pellegrini: le critiche alla foto

Federica Pellegrini voleva forse condividere un momento spensierata allegria con i fan, ma si è ritrovata inaspettatamente a fare i conti con una valanga d’insulti: in tantissimi sui social hanno criticato lei e Matteo Giunta per il loro scatto in ascensore e al momento entrambi hanno preferito non replicare ai commenti.

La coppia sta vivendo un momento di serenità dopo le nozze e una mini luna di miele alle Maldive. I due hanno anche confessato che al momento un figlio non sarebbe tra i loro progetti e hanno espresso il desiderio di aprire un’accademia per giovani nuotatori.

