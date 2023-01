Arianna Mihajlovic, moglie del compianto Sinisa Mihajlovic, ha ricordato suo marito via social a un mese dalla sua scomparsa.

Sinisa Mihajlovic è stato stroncato dalla leucemia a 53 anni e sua moglie Arianna Mihajlovic non smette di ricordarlo e omaggiarlo via social. A un mese dalla scomparsa del celebre ex allenatore, la donna ha postato una loro foto insieme e ha espresso il suo dolore scrivendo: “E’ la notta che ti frega”. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso il loro calore e il loro supporto tra i commenti al messaggio.

Mihajlovic: il messaggio della moglie a un mese dalla morte

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic è stata accolta con enorme dolore dal mondo dello sport e dai tantissimi fan dell’ex allenator, ma senza dubbio a soffrire di più sono stati sua moglie Arianna e i loro figli. Quello tra Mihajlovic e sua moglie era stato un vero e proprio colpo di fulmine e insieme avevano trascorso oltre 20 anni d’amore.

A un mese dalla scomparsa del marito, Arianna Mihajlovic non riesce a darsi pace e sui social non manca di dedicare a lui tutto il suo amore. In molti si sono commossi nel leggere le parole della donna, che ha perso il grande amore della sua vita a causa di un male incurabile.

