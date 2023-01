Guendalina Tavassi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver svelato di esser stata ricoverata in ospedale in codice rosso.

Dopo un pomeriggio trascorso con l’amica Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi si è trovata a vivere un brutto momento: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha iniziato a perdere molto sangue dal naso e a seguire sarebbe svenuta.

Lei stessa ha aggiornato i fan sulla situazione cercando di esorcizzare la vicenda con ironia: “Dal parrucchiere all’ospedale è un attimo”, ha scritto nelle sue storie mostrandosi in un letto d’ospedale, e ancora: “Ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia ad uscire sangue dal naso tipo rubinetto aperto per 10 minuti. Mai visto così tanto sangue in vita mia. Sono svenuta perché ne ho perso davvero tantissimo. Per fortuna mi hanno fatto entrare subito in codice rosso, fatto flebo e visita“.

Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi in ospedale: i motivi

Guendalina Tavassi è stata portata d’urgenza in ospedale dopo che è inaspettatamente svenuta per aver perso molto sangue dal naso. Al momento l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha cercato di tranquillizzare i fan sulle sue condizioni, ma in molti si sono allarmati vedendo le sue stories.

Non è la prima volta che Guendalina finisce in ospedale: un anno fa l’ex naufraga aveva aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver subito le percosse da parte del suo ex, Umberto D’Aponte, contro cui era stato emesso un ordine restrittivo.

