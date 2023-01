Sara Tommasi ha confessato di aver denunciato coloro che l’avrebbero minacciata al fine di farle realizzare un video per soli adulti.

Da tempo lontana dalle luci dei riflettori, Sara Tommasi ha trovato una nuova stabilità e lei stessa ha svelato che dovrà curare per tutta la vita il suo disturbo bipolare. In un’intervista a The social post, la Tommasi ha svelato di esser stata protagonista del suo tristemente famoso video a seguito delle minacce ricevute da alcuni uomini appartenenti ad un’agenzia dello spettacolo. L’ex showgirl sarebbe stata sottoposta a minacce e all’abuso di sostanze poco prima di realizzare il filmato.

”Conosco questa persona di Milano che mi prende nella sua agenzia e organizza subito un’intervista con Le Iene. È una trappola: prima dell’intervista mi chiudono in una stanza, prendono il telefono e mi minacciano di morte (con l’acido), obbligandomi a raccontare che a breve mi sarei buttata nel cinema h*rd (…) Mi fanno tirare tantissima cocaina e bere, sentivo il cuore che mi batteva forte. Mi lasciano andare, corro dal mio avvocato e li denuncio”.

Sara Tommasi: la denuncia dell’ex showgirl

Sara Tommasi è stata costretta a fare i conti con il suo difficile passato, segnato dall’abuso di sostanze e da comportamenti singolari (dovuti in larga parte al suo disturbo bipolare). L’ex showgirl ha confessato di esser sempre stata affranta per la diffusione di un video osé che la vede protagonista e che, a suo dire, avrebbe accettato di realizzare sotto minaccia.

In tanti si chiedono se la questione (su cui al momento si sta svolgendo un processo) darà mai esito positivo per la Tommasi, che oggi sembra aver finalmente trovato la serenità accanto a suo marito Mauro Orso.

