Sarebbero stati assolti i cinque uomini accusati dall’ex showgirl Sara Tommasi per una presunta violenza da lei subita nel 2012.

I giudici del tribunale di Salerno hanno assolto i cinque imputati chiamati a rispondere di presunta violenza di gruppo contro l’ex showgirl Sara Tommasi. La donna li aveva denunciati per una presunta violenza da lei subita nel 2012 quando, a suo dire, sul set fotografico per un calendario sarebbe stata drogata e stordita prima di essere abusata dai cinque (tra cui sarebbe stato presente anche il suo ex manager).

Sara Tommasi

Sara Tommasi: assolti gli uomini accusati di violenza

Sara Tommasi sta cercando di superare il suo passato difficile (segnato dal disturbo bipolare) e oggi al suo fianco è sempre presente suo marito Antonio Orso.

Nelle ultime ore la showgirl ha ricevuto una cattiva notizia: il tribunale di Salerno avrebbe infatti assolto i cinque uomini da lei accusati di violenza. La Tommasi ha denunciato il gruppo dopo che, nel 2012, sarebbe stata attratta dal suo manager su un set fotografico a Buccino e lì, a suo dire, sarebbe stata stordita con della droga prima di subire l’abuso di gruppo. Al momento non è dato sapere il perché dell’assoluzione e se essa sia legata alla mancanza di prove a sostegno di quanto affermato da Sara Tommasi.

