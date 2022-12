Dopo la piccola Nina Speranza, Cristina Marino ha annunciato che lei e Luca Argentero avranno un figlio maschio.

Fiocco azzurro in casa Marino-Argentero: la prossima primavera i due attori daranno il benvenuto a un maschietto, anche se per il momento i due non hanno ancora svelato quale sarà il nome scelto per il piccolo in arrivo. La coppia ha una figlia, Nina Speranza, nata nel 2020.

“E’ ufficiale: sarà maschio. La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: ‘A papi tanto, a mami poco, poco’. E’ una bambina con un’identità già forte”, ha dichiarato a Grazia l’attrice.

Cristina Marino: il secondo figlio

Più emozionata e felice che mai, Cristina Marino ha annunciato che darà alla luce un maschietto: lei e Luca Argentero sono entusiasti per la bella notizia e i due attendono l’arrivo del piccolo insieme alla loro bambina, Nina Speranza, che a maggio ha compiuto 2 anni.

La coppia per il momento non ha svelato quale sarà il nome del bambino e del resto i due avevano tenuto segreto il nome della figlia fino al momento della sua nascita. I fan sono impazienti di saperne di più e sperano che i due svelino ulteriori retroscena sulla gravidanza e sull’arrivo del bebè.

