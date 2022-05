Dopo gli ultimi scatti scioccanti postati da Britney Spears sui social, Sara Tommasi ha dichiarato di rivedersi nella cantante.

Sara Tommasi ha combattuto per anni contro il disturbo bipolare di personalità e a Fanpage ha ammesso di essersi “rivista” negli stessi comportamenti di Britney Spears. La popstar ha postato sui social alcune foto senza veli e i fan avrebbero notato sul suo corpo alcuni lividi. Molti sosterrebbero anche che lo sguardo e i messaggi della cantante risulterebbero alquanto strani, e a tal proposito la Tommasi ha detto:

“Gestire la propria immagine in quel modo. Succedeva anche a me. Succedeva quando non stavo bene che cominciavo a spogliarmi sulle piattaforme o per strada, mi facevo fotografare. Non andava bene in quel momento. Quindi, sì, per me questo spogliarsi sulle piattaforme è un segnale chiaro di una persona che non sta bene e che forse va aiutata”.

Sara Tommasi su Britney Spears: le parole

Britney Spears è stata protagonista di alcune vicende scandalose che l’hanno portata a un lungo percorso di riabilitazione. La cantante è stata inoltre sotto la custodia legale del padre per moltissimi anni, e da tempo si parla del suo presunto disturbo bipolare.

Sara Tommasi, che è sparita dal mondo dei riflettori proprio per cercare di curare da questo tipo di patologia, ha ammesso di riconoscersi negli stessi comportamenti della popstar che, secondo lei, avrebbe bisogno di aiuto. Nelle ultime ore Britney Spears ha condiviso sui social alcune foto senza veli che hanno lasciato sotto shock i fan dei social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG