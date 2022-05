Dopo le sue critiche contro Chiara Ferragni e Fedez, Vittorio Sgarbi ha inaspettatamente deciso di ritrattare.

A Mow Magazine Vittorio Sgarbi ha rilasciato un’intervista in cui ha definito Chiara Ferragni “una vecchia befana” e Fedez “un mezzo marito r***nito”. La questione ha sollevato ovviamente una bufera e, sempre sulle pagine della rivista, il critico d’arte ha deciso di ritrattare affermando:

“Rileggendo le mie dichiarazioni sui Ferragnez, mi sono stupito di me stesso: non mi riconosco. Mi viene da dire che quel giorno devo essere stato davvero di cattivo umore. Nutro grande ammirazione per loro, tant’è che ho inserito lei nella mostra su Botticelli che feci al Mart di Rovereto. “Vecchia befana” e “mezzo marito”? Chissà perché l’ho detto…”.

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi ritratta gli insulti ai Ferragnez

Vittorio Sgarbi ha sorprendentemente deciso di ritrattare le sue parole al vetriolo contro Chiara Ferragni e Fedez che, finora, avevano preferito non replicare. Il critico d’arte ha dichiarato che, probabilmente, il giorno in cui ha rilasciato l’intervista sarebbe stato particolarmente “di cattivo umore”.

Sui social c’è anche chi ha ipotizzato che i due vip potessero querelare il critico d’arte per quanto affermato su di loro. Del resto di recente i due hanno sporto querela per diffamazione contro Fabrizio Corona, che li aveva insultati attraverso i social.

