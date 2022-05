Un uomo è stato indagato dopo aver rivolto alcune minacce di morte contro Eleonora Daniele attraverso i social.

Eleonora Daniele posta spesso sui social le foto della sua quotidianità e soprattutto della sua bambina, Carlotta. Alcune immagini della conduttrice hanno sollevato gli insulti degli haters e uno di questi – che sarebbe persino arrivato a minacciarlo di morte – è stato indagato per minacce e diffamazione. “Facciamo una strage, preparati idiota”, era una delle frasi apparse tra i commenti al post della conduttrice, e ancora: “Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente”.

Eleonora Daniele

Eleonora Daniele: le minacce di morte

Un uomo di 45 anni è stato indagato per aver rivolto minacce di morte contro la conduttrice Eleonora Daniele che, tra i suoi post, aveva condiviso delle sue foto in compagnia della figlia. La delicata vicenda è ovviamente finito nel mirino della polizia postale che – stando a quanto riporta La Repubblica – avrebbe preso subito provvedimenti.

Eleonora Daniele non è l’unica vip ad aver vissuto un’esperienza simile: come lei anche Sabrina Ferilli, Licia Colò e Giada De Blanck hanno confessato di esser state vittime di haters e stalker che avrebbero iniziato a perseguitarle sui social e dal vivo. Al momento la Daniele non ha commentato la vicenda che l’ha vista protagonista e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di conoscere la sua verità su quanto accaduto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG