Ilary Blasi sta trascorrendo un week end a Parigi con il fidanzato Bastian e sui social si è finalmente decisa a uscire allo scoperto.

Dopo l’addio a Francesco Totti Ilary Blasi ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore tedesco Bastian e, nelle ultime ore, ha postato alcuni scatti via social pe raccontare il loro weekend romantico a Parigi. La conduttrice ha postato anche una foto in cui si vede la mano del suo compagno sulle sue caviglie, e lo ha taggato nelle foto dei ristoranti di lusso o dei locali da loro visitati.

Ilary Blasi e Bastian a Parigi

Dopo alcuni mesi dal suo addio al marito Francesco Totti, Ilary Blasi è finalmente potuta uscire allo scoperto con il fidanzato Bastian: la conduttrice in queste ore ha postato sui social alcune foto che la ritraggono a Parigi, dove si è concessa un weekend all’insegna del romanticismo insieme alla sua nuova fiamma. I due si frequentano già da alcuni mesi ma finora la conduttrice non aveva mai taggato direttamente il fidanzato via social.

Al momento la conduttrice ha anche evitato di mostrarsi in volto con l’imprenditore, e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di sapere se la loro liaison sia destinata a durare.

