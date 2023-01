L’ex campionessa Federica Pellegrini ha rotto il silenzio in merito alle ipotesi riguardanti la sua presunta gravidanza.

Nei giorni scorsi – complice la sua luna di miele alle Maldive – si è parlato di una presunta gravidanza di Federica Pellegrini. L’ex campionessa ha rotto il silenzio in merito alla questione dando una delusione ai suoi fan e ha confessato a La Repubblica che, al momento, lei e Matteo Giunta non starebbero cercando di avere un bambino.

“Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”, ha affermato, rivelando anche che lei e il marito vorrebbero fondare un Academy di nuoto per i più giovani.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini smentisce le notizie sulla gravidanza

Federica Pellegrini ha confessato pubblicamente di non essere incinta e ha anche confermato che non tornerà a gareggiare alle Olimpiadi.

L’ex campionessa si sta godendo per la prima volta la sua vita “comune” con il marito Matteo Giunta, con cui convive a Verona e con cui si è da poco goduta una luna di miele tardiva alle Maldive. La coppia è convolata a nozze lo scorso agosto ma, al momento, i due non starebbero pensando di allargare la famiglia. La campionessa non ha fatto segreto di desiderare ardentemente un bambino ma ha anche rivelato che per ora avrebbe altre priorità.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG