Dopo le nozze e la luna di miele alle Maldive si è sparsa la voce che Federica Pellegrini sia in attesa del suo primo figlio.

Cicogna in arrivo per Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Il rumor ha iniziato a circolare in rete durante la luna di miele condotta dai due a cavallo delle feste di Natale. Secondo le indiscrezioni in circolazione (riportate da Fanpage) l’ex campionessa non avrebbe bevuto alcolici durante i festeggiamenti da Capodanno e sui social ha iniziato a mostrarsi con abiti sempre più ampi. Gli indizi saranno la prova della sua presunta dolce attesa?

Federica Pellegrini incinta: l’indiscrezione

Secondo i rumor circolati in rete nelle ultime ore Federica Pellegrini sarebbe in attesa del suo primo figlio: la campionessa al momento è alle Maldive con suo marito, Matteo Giunta, e alcuni indizi apparsi sui social hanno fatto sì che il rumor sull’arrivo della cicogna si difendesse a macchia d’olio. L’ex campionessa non ha fatto segreto di desiderare un figlio e ora che ha messo da parte la sua carriera agonistica e ha sposato Matteo Giunta, sembra che il momento sia quello ottimale. La coppia annuncerà presto l’arrivo di un bebè? I fan non vedono l’ora di saperne di più.

