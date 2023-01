Dopo le accuse dell’ex marito anche un conoscente di Totti si sarebbe espresso pubblicamente contro Noemi Bocchi.

Non sembra esserci pace per Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti ormai sulla bocca di tutti che, nelle scorse settimane, è stata presa di mira dall’ex marito Mario Caucci. In questo ora anche una fonte anonima si è scagliata contro di lei dichiarando a Nuovo:

“Noemi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli”, ha dichiarato una fonte anonima (che sarebbe vicina a Francesco Totti) al settimanale, e ancora: “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”.

Francesco Totti

Francesco Totti: l’avvertimento su Noemi Bocchi

Dopo le pesanti ombre gettate contro di lei dall’ex marito sembra che Noemi Bocchi debba vedersela anche con le accuse di una misteriosa fonte vicina a Francesco Totti. Opinione comune dell’ex marito e della fonte anonima sembra essere quella che la flower designer sia una fredda calcolatrice interessata solo a vivere nell’agiatezza e nel lusso. La donna non ha replicato alle accuse rivolte nei suoi confronti e lei e Totti continuano a viversi la loro vita insieme.

Di recente la coppia è partita per una crociera ai Caraibi e con loro sarebbero stati presenti anche i rispettivi figli.

