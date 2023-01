A Verissimo Giulia Salemi non è riuscita a trattenere la sua commozione parlando del suo rapporto speciale con la nonna.

Giulia Salemi è stata ospite a Verissimo insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli e ovviamente la conduttrice Silvia Toffanin non ha evitato di chiedere ai due aggiornamenti sulla loro vita insieme e sull’idea delle nozze. A tal proposito Giulia si è commossa fino alle lacrime affermando: “Mia nonna non sta bene, mi dice sempre che non vede, che non si sente bene ma io le dico che ho bisogno di lei”, ha rivelato l’influencer, e ancora: “E lei mi ha detto: non morirò finchè non ti vedo all’altare”.

Giulia Salemi in lacrime per la nonna

Giulia Salemi ha confessato che il suo sogno sarebbe quello di rendere felice sua nonna che, nonostante l’età e le sue condizioni di salute, desidera ardentemente vederla all’altare. Il fidanzato dell’influencer, Pierpaolo Pretelli, ha confessato che presto le chiederà di sposarlo e a Verissimo ha dichiarato:

“Penso di aver trovato l’anima gemella, con Giulia per la prima volta ci penso”. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di sapere quando i due diventeranno finalmente marito e moglie e se l’influnecer italo persiana avrà un bebè con l’ex velino di Striscia (da lei incontrato due anni fa nella casa del GF Vip).

