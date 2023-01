Clizia Incorvaia è entrata al GF Vip per mettere in guardia sua sorella Micol in merito all’amicizia tra Edoardo Tavassi e Nicole Murgia.

L’ex gieffina Clizia Incorvaia è stata nuovamente ospite al GF Vip 7, dove ha cercato di mettere in guardia sua sorella Micol (attuale concorrente del reality show) in merito a un presunto avvicinamento tra Edoardo Tavassi (sua nuova fiamma) e Nicole Murgia. Clizia è stata però smentita dai due diretti interessati e, a seguire, dalla stessa Micol, che ha detto: “Sorellona, queste cose che hai detto io non le ho mai pensate, te lo giuro, mai pensate. Ce le hanno anche urlate al megafono, mi hanno detto di stare attenta alla Murgia e di non fidarmi.”

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia: l’avvertimento a Micol al GF Vip

Forse con l’intenzione di mettere un po’ di pepe nelle dinamiche della Casa di Cinecittà, Clizia Incorvaia ha insinuato che potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia tra Edoardo Tavassi e Nicole Murgia. Entrambi hanno smentito l’influencer, affermando di essere solamente buoni amici.

Edoardo ha per altro sottolineato di essere molto preso dalla sua liaison con Micol, sbocciata all’interno della Casa: “Con Nicole siamo solo amici, si fa per scherzare. A me Micol piace tanto. Non ci siamo sparati parolone grosse perché la vita vera è fuori, non qua dentro. Lei mi dà tanta leggerezza”, ha affermato il fratello di Guendalina prima che la stessa Micol accorresse in suo supporto. La relazione tra i due è destinata a durare anche al di fuori del bunker di Cinecittà?

