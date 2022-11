Attraverso i social Clizia Incorvaia si è scagliata contro le concorrenti del GF Vip che hanno preso di mira sua sorella Micol.

Clizia Incorvaia ha usato i suoi canali social per scagliarsi contro le concorrenti del GF Vip che, nei giorni scorsi, hanno preso di mira sua sorella Micol. La fidanzata di Paolo Ciavarro si è lasciata andare ad un duro sfogo via social in cui ha scritto:

“Vorrei dire una cosa importante, al di la del fatto che un personaggio o persona – in questo caso Micol – possa piacere o meno, io credo che nessun essere umano è legittimato a screditare quella persona, a parlarne male dietro le spalle e dirle le cose più brutte. Sei una *erda, mi fai vomitare, fai c*gare, se fossi un uomo non la guarderei mai. Queste donne, tranne Giaele, ma tutte le altre – dalla più giovane alla più grande –, hanno parlato in maniera terrificante nei confronti di questa ragazza, che è mia sorella“.

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia difende Micol

Da giorni le concorrenti del GF Vip sembrano aver preso di mira Micol Incorvaia e alcune di loro l’hanno criticata per il suo atteggiamento e per il suo aspetto fisico. La sorella della modella ed ex volto del GF Vip, Clizia Incorvaia, ha scritto via social un messaggio con cui ancora una volta ha voluto manifestare la sua solidarietà e il suo sostegno verso Micol.

“Non sentirti sola, sei attaccata perché sei una persona diversa dalla massa, diversa dalle altre perché sei una persona vera in tutti i sensi e la verità dà fastidio a molti. Detto ciò, è il solito branco che si scaglia contro una sola persona. Un passo indietro per l’emancipazione femminile”, ha scritto. In tanti si chiedono se alle due sorelle verrà data occasione di vedersi al GF Vip e se Clizia potrà tornare a esprimere tutto il suo supporto verso Micol.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG